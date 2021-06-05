Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
В отличие от 29-30 мая, когда людей по приглашению пришло очень мало и вакцинировали всех, кто записался в очередь в приложении "Дія", на этот раз в Киевской городской госадминистрации сформировали две отдельные очереди.
Как рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, в пункте вакцинации работают 24 бригады, на каждую из которых выделили 100 вакцин. Таким образом, за 5 июня всего планируют вакцинировать 2 400 человек.
На вопрос, почему пункт работает только в выходные дни, она объяснила, что по всему Киеву и так работают центры вакцинации, где можно вакцинироваться в порядке очереди и групп риска. Впрочем, не исключено, что вакцинацию в МВЦ расширят, потому что помещение позволяет вместить 42 бригады.
Также, по словам Гинзбург, есть проблема, что на вакцинацию в Киев приезжают люди из области, чем создают дополнительную нагрузку на пункт тестирования, поскольку он предназначен именно для киевлян.
По данным УНИАН, очередь люди занимали с 5-6 утра. Некоторые киевляне принесли с собой раскладные стульчики.
Отмечается, что план властей образовать две очереди не удался - всех отправляли в одну очередь, "из-за чего некоторые люди, получившие приглашение, просто шли домой".
Очередь начала сильно увеличиваться с 9 утра.
В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили изданию, что планы по недопущению ситуации скопления людей будут обсуждаться на следующей неделе.
Киевский Центр вакцинации 5 и 6 июня открыт с 10:00 до 17:30. Прививки делают китайской вакциной СoronaVac (SinoVac).
Кроме Киева, центры массовой вакцинации работают в еще девяти городах. Во Львове - на базе стадиона "Арена Львов", в Одессе - в ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center и СОШ "Крымская".
Также центры массовой вакцинации работают в:
Тернополе - на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;
Полтаве - на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
Кременчуге Полтавской области - на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант";
Лубнах Полтавской области - на базе кинотеатра "Киевская Русь";
Миргороде Полтавской области - на базе дома культуры Миргородского городского совета;
Горишних Плавнях Полтавской области - на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат";
Ривном - на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.