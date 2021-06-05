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Луганщину будут разминировать вдвое больше групп пиротехников. ФОТОрепортаж

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Еще 8 групп минеров развернут в этом году в Луганской области. Дополнительно к шести, которые работали ранее.

Как сообщает в Facebook "Данська Рада у справах біженців - Данська Група з розмінування" (DRC-DDG), это станет возможным благодаря поддержке правительств США и Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Тем временем, очищать от мин и взрывоопасных пережитков войны территорию в Луганской области продолжают пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Перед началом работ они прошли тренинг от DRC-DDG.

Как отмечается, вблизи линии соприкосновения такая работа еще больше осложняется из-за возможных обстрелов.

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По данным DRC-DDG, с июля 2014 года на востоке Украины пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили более 222 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, мины, неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ) и другие взрывоопасные предметы стали основной причиной смертей и ранений мирных жителей в охваченных вооруженным конфликтом районах Донбасса.

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Топ комментарии

  • Скажиктопутин Скажуктоты
    А ещё быстрее разминировать, если пустить туда ОПЗЖ
  • Константин Коц
    А зачем разминировать, что Россия вернула Украине контроль над границей?... плотные минные поля защищают нашу страну от агрессии со стороны России зачем их убирать?
  • mrSmith
    Много было рассказов на тематику сталкерства в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС.
    Походу, это рассказы про лугандон.
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