Луганщину будут разминировать вдвое больше групп пиротехников. ФОТОрепортаж
Как сообщает в Facebook "Данська Рада у справах біженців - Данська Група з розмінування" (DRC-DDG), это станет возможным благодаря поддержке правительств США и Германии, информирует Цензор.НЕТ.
Тем временем, очищать от мин и взрывоопасных пережитков войны территорию в Луганской области продолжают пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Перед началом работ они прошли тренинг от DRC-DDG.
Как отмечается, вблизи линии соприкосновения такая работа еще больше осложняется из-за возможных обстрелов.
По данным DRC-DDG, с июля 2014 года на востоке Украины пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили более 222 тыс. взрывоопасных предметов.
Напомним, по данным СММ ОБСЕ, мины, неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ) и другие взрывоопасные предметы стали основной причиной смертей и ранений мирных жителей в охваченных вооруженным конфликтом районах Донбасса.