"Я его воспитывал - я его и убью!", - пьяный мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки в Киеве: она погибла. ФОТО

В Соломенском районе Киева пьяный мужчина выбросил собаку из окна своей квартиры - животное погибло от полученных травм.

Об этом свидетель инцидента Алина Нестерова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Сначала это был просто пьяный шум, а позже все услышали скуление невинной жертвы преступления. Около часа ночи было слышно крики и шум по адресу г. Киев, ул. Генерала Геннадия Воробьева 13 В. Пьяная компания спорила между собой. Пока ориентировочно с четвертого этажа не выпал вниз собака. Хозяин, который был пьян и считал себя вправе принимать решение относительно этой невинной жизни, отказывался отдавать нам животное, отказывался оказывать ему помощь. Кричал "Это мой пес, я его воспитывал - я его и убью!", - написала девушка.

По ее словам, чтобы забрать животное - пришлось вызвать полицию.

"И пока уполномоченные справлялись с пьяным мужчиной - мы повезли собаку в клинику. Но не успели. Животное испустило последний вздох по дороге туда. Мы не успели спасти его и оказать помощь. Но мы хотим, чтобы виновный получил свое наказание! Призываем все сообщество, всех, кто читает этот пост, всех, кого это волнует - распространяйте эту историю. Давайте не позволим убийце избежать наказания", - отметила Нестерова.





По ее словам, в данный момент полиция "не проводит никакого расследования, и до сих пор не распределила дело на участкового".

"На мои звонки относительно распределения, отвечают "позвоните в понедельник". Так не должно быть. Помогите нам добиться справедливости. Полиция должна немедленно задержать преступника и принять по нему меры. Но вместо этого они просто его отпустили", - призывает девушка.