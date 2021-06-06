Из-за непогоды в Днепре подтопило 109 частных домовладений, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Днепре 6 июня, из-за непогоды остаются подтопленными 45 частных жилых домов и 70 домохозяйств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Так, сообщается, что в течение 2-3 июня в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах города в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) и значительной засоренности русла р. Гнилокиш до 35 см поднялся уровень воды.

Это привело к частичным подтоплениям 109 частных жилых домов и 200 домохозяйств.

"По состоянию на 7 часов 6 июня остаются подтопленными 45 частных жилых домов и 70 домохозяйств, подразделениями ГСЧС в течение суток 4 июня откачано 36 тыс. 915 куб. м воды (с начала работ - 104 тыс. 479 куб. м воды)", - говорится в сообщении.

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