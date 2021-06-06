"Слава Украине!": Представлена форма сборной на Евро-2020. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 июня стартует чемпионат по футболу Евро-2020. Сборная Украины показала, в какой форме будет играть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Главным атрибутом формы станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна", - отметил Павелко.

"Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче.

Лого УАФ на форме расположено в центре, а слева на груди - игровой номер. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".

Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.

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