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"Слава Украине!": Представлена форма сборной на Евро-2020. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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11 июня стартует чемпионат по футболу Евро-2020. Сборная Украины показала, в какой форме будет играть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Главным атрибутом формы станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна", - отметил Павелко.

"Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче.

Лого УАФ на форме расположено в центре, а слева на груди - игровой номер. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".

Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стала известна заявка сборной Украины по футболу на Евро-2020

Слава Украине!: Представлена форма сборной на Евро-2020 01
Слава Украине!: Представлена форма сборной на Евро-2020 02
Слава Украине!: Представлена форма сборной на Евро-2020 03
Слава Украине!: Представлена форма сборной на Евро-2020 04
Слава Украине!: Представлена форма сборной на Евро-2020 05
Слава Украине!: Представлена форма сборной на Евро-2020 06
Слава Украине!: Представлена форма сборной на Евро-2020 07
Слава Украине!: Представлена форма сборной на Евро-2020 08
Слава Украине!: Представлена форма сборной на Евро-2020 09
Слава Украине!: Представлена форма сборной на Евро-2020 10

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Топ комментарии

  • Oleg Razin
    На Востоке у кого-то, что-то громко рвануло!!! "Слава Украине!": Представлена форма сборной на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 8985
  • Garry Grant
    Тут надо уточнять. А то ещё с Китаем перепутаем. Вообще-то засрашка это даже не территория. Это провал во времени,пространстве и здравом смысле.)
  • Eugene Boyko 019c1bb1
    Хлопці, форма гарна. У такому одягу треба обов'язково вигравати!
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