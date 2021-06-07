Новое приемное отделение с современной медтехникой открыли в Тячевской райбольнице на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Тячевской районной больницы на Закарпатье открыли новое приемное отделение. После реконструкции в отделение закупили новую технику, благодаря которой врачи смогут оказывать быструю и эффективную медицинскую помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Закарпатская ОГА.

"Это очередной масштабный проект развития медицинской инфраструктуры Закарпатья, реализованный в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", - отметил глава ОГА Анатолий Полосков.

Всего на ремонт с перепланировкой корупса потратили 13,7 млн грн, а 25 млн грн - на технику.

Благодаря реконструкции в ходе президентской программы "Большая стройка" в приемном отделении есть цифровой рентгеновский аппарат, компьютерно-томографическая 64-срезовая система Revolution EVO, аппарат ультразвуковой диагностики.

Также больница потратила более 1,7 млн гривен на закупку новых дефибрилляторов, функциональных кроватей, мониторов пациента, центральных станций мониторинга, анализаторов крови и мочи.

Теперь при приеме пациента это позволит делать диагностику и назначать лечение, а в случае необходимости - готовить к операциям, спасая жизни.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского откроют 177 обновленных приемных отделений.

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