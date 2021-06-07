Новое приемное отделение с современной медтехникой открыли в Тячевской райбольнице на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Закарпатская ОГА.
"Это очередной масштабный проект развития медицинской инфраструктуры Закарпатья, реализованный в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", - отметил глава ОГА Анатолий Полосков.
Всего на ремонт с перепланировкой корупса потратили 13,7 млн грн, а 25 млн грн - на технику.
Благодаря реконструкции в ходе президентской программы "Большая стройка" в приемном отделении есть цифровой рентгеновский аппарат, компьютерно-томографическая 64-срезовая система Revolution EVO, аппарат ультразвуковой диагностики.
Также больница потратила более 1,7 млн гривен на закупку новых дефибрилляторов, функциональных кроватей, мониторов пациента, центральных станций мониторинга, анализаторов крови и мочи.
Теперь при приеме пациента это позволит делать диагностику и назначать лечение, а в случае необходимости - готовить к операциям, спасая жизни.
Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского откроют 177 обновленных приемных отделений.