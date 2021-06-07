Тайник группировки российского террориста Гиркина выявили в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Российские наемники обустроили тайник с оружием. По данным СБУ, арсенал оружия спрятали для наемников террориста Гиркина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал спрятали группировки российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Тайник был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка возле Славянска.

Правоохранители изъяли из тайника:



- 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;

- 11 реактивных противотанковых гранат РПГ;

- более 4 тыс. патронов калибра 5,45.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству тайника, и незаконному обороту оружия.

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