Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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7 июня в 09:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании прогулочного катера в городе Белгород-Днестровский, в районе городского причала Днестровского лимана.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, по прибытию спасатели установили возгорание плавсредства.
В 10:08 пожар был локализован, а в 10:24 ликвидирован на площади 100 м2.
Видео Думская.НЕТ
Сообщается, что владелец катера пытался потушить пожар подручными средствами, из-за чего получил ожоги, после осмотра работниками медицинской службы от госпитализации отказался.
От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.