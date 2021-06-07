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Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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7 июня в 09:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании прогулочного катера в городе Белгород-Днестровский, в районе городского причала Днестровского лимана.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, по прибытию спасатели установили возгорание плавсредства.

В 10:08 пожар был локализован, а в 10:24 ликвидирован на площади 100 м2.

Видео Думская.НЕТ

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Сообщается, что владелец катера пытался потушить пожар подручными средствами, из-за чего получил ожоги, после осмотра работниками медицинской службы от госпитализации отказался.

Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина 01
Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина 02
Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина 03
Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина 04

От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

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Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.

Топ комментарии

  • Влад Olsen
    Это не катер а насмешка над всем судостроением,туда ему и дорога!
  • Vlad shtm
    Добре, що згорів, а то б ще злюдми перевернувся, чи сплив тих людей. Стидобна лоханка, гарний приклад жлобства та рівня нашого "курортного сервісу". Просто дожовується все що колись потягнули в карман.
  • devid tua c26893cd
    вовка шашлык жарил..
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