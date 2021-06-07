Киевский суд арестовал имущество родственников вора в законе Умки. ДОКУМЕНТ

Печерский районный суд Киева арестовал имущество, которым владеют житель Днепра Сергей Олийнык ( вор в законе по кличке Умка) и его близкие родственники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление от 24 мая.

Под арестом с запретом отчуждения и распоряжения оказались:

- квартира подозреваемого площадью 54,2 кв. м в Днепре;

- имущество брата Умки (парковочное место площадью 16 кв. м, квартира площадью 107,4 кв. м, здания и сооружения площадью 752,4 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser 200);

- недвижимость и автомобили сыновей подозреваемого (навес, расположенный в доме квартирного типа площадью 18,3 кв. м, два парковочных места общей площадью 31 кв. м, четыре квартиры общей площадью 360 кв. м, части двух земельных участков и спортивно-оздоровительного комплекса , нежилое помещение в здании торгово-коммерческого назначения площадью 339,1 кв. м, два автомобиля Audi Q3 и Land Rover Range Rover, нежилое помещение площадью 94,1 кв. м,);

- автомобиль Volkswagen Jetta, которым владет племянник Умки;

- земельный участок и часть жилого дома общей площню 131,9 кв. м, которой принадлежат тещи вора в законе;

- имущество тестя Умки (земельный участок, жилой дом площадью 49,2 кв. м, парковочное место площадью 12,8 кв. м, квартира площадью 78,8 кв. м, автомобиль Toyota Camry);

- имущество племянницы подозреваемого (парковочное место площадью 13,8 кв. м, две квартиры площадью 86,1 кв. м и 106,8 кв. м, автомобиль Mazda 6);

- имущество жены вора в законе (нежилое помещение площадью 152,4 кв. м, земельный участок, жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями площадью 453,1 кв. м, два автомобиля Lexus LX 450 и Land Rover Range Rover Velar)4

- имущество отца Умки (парковочное место площадь 16,2 кв. м, нежилое помещение площадью 8,5 кв. м, домовлодиння площадью 520 кв. м, автомобиль Skoda Kodiaq);

- имущество матери Умки (квартира площадью 115,6 кв. м, парковочное место площадью 16,2 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО





По утверждению прокурора первого отдела Офиса генерального прокурора Сергея Харина, который подал соответствующее ходатайство с наложения ареста, перечисленное движимое и недвижимое имущество вор в законе Умка приобрел на средства, полученные в результате совершения уголовных преступлений и оформил на близких родственников.

В случае вынесения судом обвинительного приговора это имущество будет подпадать под специальную конфискацию.

Как сообщалось, 21 мая Печерский районный суд Киева арестовал вора в законе по прозвищу Умка сроком на 2 месяца без права внесения залога.