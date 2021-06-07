Заместитель военкома вымогал $1,5 тыс. у призывника за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине, - ГБР. ФОТО

Заместитель военного комиссара одного из военкоматов Тернопольской области вымогал у призывника 1,5 тыс. долларов США за отсрочку от воинской службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что за $1.5 тыс. он обещал "оформить" отсрочку от воинской службы.

Офицера задержали после получения средств.

Проводятся первоочередные следственные действия, задержанному планируют сообщить о подозрении по статье "принятие предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом, и превышение служебных полномочий" (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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