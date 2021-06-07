На Тернопольщине завершается ремонт участка трассы Р-39 Броды-Тернополь, - ОГА. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.
Так, в прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка" отремонтировали 11,6 км дороги от границы с Львовской областью до поселка Залесцы. В этом году продолжили дальше, до села Хомовка.
Ремонт начали 1 апреля. Сначала отфрезеровали изношенное покрытие и укрепили основание дороги методом холодной регенерации. После этого положили выравнивающий 10-сантиметровый слой крупнозернистого асфальтобетона. Конструктив дорожного покрытия на ремонтируемом участке имеет общую толщину 37 см.
Сейчас на участке укладывают верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной в 5 см. После чего перейдут к последнему этапу работ: обустройству обочин, нанесению дорожной разметки из холодного пластика и установке новых дорожных знаков.
Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году по инфраструктурной программе Владимира Зеленского будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог европейского качества и 150 мостов.