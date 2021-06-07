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Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП. ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, который находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отметил высокий уровень сотрудничества с Венецианской комиссией и консультативную помощь, которую она оказывает нашей стране во внедрении ключевых реформ.

Глава государства проинформировал Букиккио о последних законодательных шагах, направленных на обеспечение верховенства права в Украине, включая реформирование органов судебной власти, конституционного судопроизводства и преодоление коррупции.

Президент также отметил помощь Венецианской комиссии во время кризиса вокруг Конституционного Суда Украины и рассказал об усилиях, направленных на проведение прозрачных и открытых конкурсов на занятие должностей в Конституционном Суде и в органах судейского управления - с привлечением международных экспертов.

"Убежден, что благодаря совместным усилиям сможем достичь главной цели - возвращения Конституционному Суду Украины роли независимого и беспристрастного арбитра в правовом государстве Украина, где конституционные органы принимают решения исключительно в рамках своих законных полномочий и ответственности", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства особо отметил важную роль выводов Венецианской комиссии относительно нелегитимности так называемого "Крымского референдума" 2014 года и несовместимости с международным правом "включения" АР Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. По его словам, принципиальная позиция комиссии стала важным элементом при формировании в 2014 году международной политики непризнания оккупации Крыма Россией.

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Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП 01
Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП 02
Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП 03

Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    ...і в результаті вийшло буккаке 💦💦💦
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Политический туризм. Это единственное достижение Зеледента. Политики всех рангов едут в Украину посмотреть на это недоразумение с булавой. Беня потерял хватку, надо за вход на просмотр брать в тоннах евро.
  • Vladimir Soukhov
    У нас ещё бесхвостый арахимия есть...
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