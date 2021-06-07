Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ. ВИДЕО
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Сотрудник СБУ совместно с киевскими правоохранителями пресекли канал торговли оружием, которое поставлялось из зоны боевых действий на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, канал торговли оружием организовали двое мужчин. Один из них работал охранником ТРЦ в столице. Его задержали во время попытки продать за 1800 долларов два пистолета - ПМ и Наган, 70 патронов, взрывчатку с запалами и детонирующим шнуром.
Во время обысков жилья и автомобилей были обнаружены около 100 зарядов разного калибра. В том числе, осколочные боеприпасы к подствольным гранатометам.