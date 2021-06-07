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Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ. ВИДЕО

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Сотрудник СБУ совместно с киевскими правоохранителями пресекли канал торговли оружием, которое поставлялось из зоны боевых действий на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, канал торговли оружием организовали двое мужчин. Один из них работал охранником ТРЦ в столице. Его задержали во время попытки продать за 1800 долларов  два пистолета - ПМ и Наган, 70 патронов, взрывчатку с запалами и детонирующим шнуром.

Во время обысков жилья и автомобилей были обнаружены около 100 зарядов разного калибра. В том числе, осколочные боеприпасы к подствольным гранатометам. 

Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ 01
Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ 02
Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ 03
Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ 04

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Револьвер, мягко говоря, "не весь". И в таком состоянии, что его стрёмно в руки брать, не то, что из него стрелять. Охраннику б на нём мушку спилить, прежде, чем такое предлагать людям...
  • Tema9
    А в ОПі агент Х..ла "Козир" працює, чому його не ловлять?
  • Вячеслав Галушка
    Наверно на олхе пытались продать)
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