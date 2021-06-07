Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака. ФОТО
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.
На аверсе монеты размещены портрет Слипака, герб Украины и нотная строка. На реверсе - соловей на стволе автомата.
Было отчеканено 35 тысяч таких монет. Номинал монеты - 2 грн. Стоимость монеты на сайте НБУ - 49 грн.
Василий Слипак (1974-2016 гг.) - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на востоке Украины, позывной "Миф". Был также одним из лидеров украинской громады Франции, членом Объединения украинцев Франции.
Трижды бывал на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым.
Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное - на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода, но 29 июня погиб в бою от пули вражеского снайпера. В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины.