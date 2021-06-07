Новости Фото

Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака. ФОТО

7 10131
Национальный банк Украины выпустил памятную монету с изображением погибшего на Донбассе в 2016 году оперного певца, Героя Украины Василия Слипака.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

На аверсе монеты размещены портрет Слипака, герб Украины и нотная строка. На реверсе - соловей на стволе автомата.

Было отчеканено 35 тысяч таких монет. Номинал монеты - 2 грн. Стоимость монеты на сайте НБУ - 49 грн.

Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака 01          Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака 02

Василий Слипак (1974-2016 гг.) - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на востоке Украины, позывной "Миф". Был также одним из лидеров украинской громады Франции, членом Объединения украинцев Франции.

Читайте: В Киеве появится сквер имени Героя Украины Василия Слипака, - КГГА

Трижды бывал на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым.

Также читайте: Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие

Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное - на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода, но 29 июня погиб в бою от пули вражеского снайпера. В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    ГЕРОЮ СЛАВА !!!Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 5060
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Очень сильная потеря. Для нации которой пока нет. А вот такие были.На таких нация и формируется. Василий Слипак. Построим когда нибудь свой военный корабль---имя уже есть. А монета номиналом в 2 гривны тут не к чему. На купюре тысячной надо было!
  • Tesoro Malu
    Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 2077
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости