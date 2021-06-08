Тайник снайпера "ДНР" с оружием и взрывчаткой выявлен на Донетчине, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что боевик с 2015 года находится в "Батальоне" Восток ". Он проходил специальную подготовку по диверсионно-разведывательной деятельности на территории РФ и как снайпер участвует в вооруженном противостоянии против ВС Украины.
В рамках документирования противоправной деятельности боевика по статьям 110, 258-3, 260 и 438 следователи провели обыск во дворе дачного дома в Покровском районе, который ранее посещал боевик.
Правоохранители выявили закопанный тайник со средствами поражения и изъяли:
- автомат Калашникова АКС-74 с двумя магазинами;
- 1 гранатометный выстрел РПГ-18;
- 1 гранатометный выстрел ВОГ 17 мм "Хаттабка";
- две тротиловые шашки общим весом 600 г;
- 5 дымовых шашек;
- 2 гранаты РГД-5 с запалами к ним;
- свыше 2,5 тыс. патронов различного калибра;
- 23 реактивных осветительных патрона дистанционного действия калибром 50 мм;
- 3 электродетонатора типа ЭДП-р.
"Изъятое оружие и взрывчатка направлены на экспертизу. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры", - следует из сообщения.