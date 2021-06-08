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Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция. ФОТОрепортаж

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Ночью 8 июня в одном из сел на территории Коростышевской громады Житомирского района неизвестный стрелял в супругов, в результате полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте, сообщает полиция области.

"Около 00:30 в полицию поступило сообщение от жительницы с.Грубское о стрельбе…Предварительно установлено, что 8 июня, около 00:25, неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, отдыхали. От полученных травм погиб мужчина, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы", - сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

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Полицейские устанавливают причастных лиц и их местонахождение.

Уголовное производство начато по ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция 01
Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция 02
Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция 03
Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция 04

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Топ комментарии

  • Биг Арт Галерея
    А потом рассказывают что простым гражданам не нужно иметь оружие....
    Все преступники вооружены давно.
  • Stepan Sterh
    "Молдавия

    Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
    Закон о легализации оружия принят в 1994 году
    Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
    Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
    Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
  • Stepan Sterh
    Ты что, с ружьём будешь ходить везде, или думаешь, что преступники идиоты и станут нападать когда ты дома и стоишь с ружьём у окна.
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