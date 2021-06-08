Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Ночью 8 июня в одном из сел на территории Коростышевской громады Житомирского района неизвестный стрелял в супругов, в результате полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте, сообщает полиция области.

"Около 00:30 в полицию поступило сообщение от жительницы с.Грубское о стрельбе…Предварительно установлено, что 8 июня, около 00:25, неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, отдыхали. От полученных травм погиб мужчина, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы", - сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

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Полицейские устанавливают причастных лиц и их местонахождение.

Уголовное производство начато по ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.







