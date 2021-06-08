Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Подчеркивается, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев - Кривой Рог. С сегодняшнего дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по данному маршруту.

"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", - сказал Зеленский.













Ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.

"Это происходит в рамках развития аэропортов и авиасообщения для того, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого большого развития регионального авиасообщения не было давно", - рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в рамках программы "Большая стройка" происходит развитие региональных аэропортов Украины.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский также осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка.

Кроме того, в Днепре под председательством президента состоится заседание палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Читайте также: Возобновлено регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом, - аэропорт "Борисполь"