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Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Подчеркивается, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев - Кривой Рог. С сегодняшнего дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по данному маршруту.

"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", - сказал Зеленский.

Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 01
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 02
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 03
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 04
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 05
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 06

Ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.

"Это происходит в рамках развития аэропортов и авиасообщения для того, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого большого развития регионального авиасообщения не было давно", - рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в рамках программы "Большая стройка" происходит развитие региональных аэропортов Украины.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский также осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка.

Кроме того, в Днепре под председательством президента состоится заседание палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Читайте также: Возобновлено регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом, - аэропорт "Борисполь"

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Літак то рейсовий, але це - перший рекламний політ. Тому Зєлєнскій ще й гроші за рекламу взяв. 😁Цікаво, скільки на тому рейсі було звичайних громадян? І чи були вони там взагалі?
  • Alex Firman
    Сцикло зелене прилетіло рейсовим літаком... Воно одне там гівно летіло чи тільки зі своїми гондонами ? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 8909
    Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 6838
  • Oleg Razin
    Рейсовым самолетом, но летел он и охрана? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 4552
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