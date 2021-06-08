Умер ветеран ОУН-УПА и дивизии "Галичина" Орест Васкул. ФОТО

Сегодня, 8 июня, умер ветеран дивизии "Галичина", участник вооруженного подполья ОУН Орест Васкул.

Об этом сообщил Андрей Медведько, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня умер Орест Васкул. Боец славной дивизии Галичина, многолетний узник советских концлагерей. Крепкий рыцарь, который всю жизнь отдал за Украину и ее свободу. Царство Небесное. Большое дело не пропадет. Информация о похоронах будет позже", - рассказал он.

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28 мая 2021 года Оресту Васкулу исполнилось 93 года.

Васкул Орест Петрович (род. 28 мая 1928, с. Серафинцы, Городенковский район) - председатель Киевского краевого братства ОУН-УПА, политзаключенный, украинский политический, общественный деятель. Участник национально-освободительного движения, награжден орденом "За заслуги" III степени. В 1943 году добровольно записался в дивизию "Галичина". Воевал в рядах дивизии СС "Галичина", под Бродами был контужен, попал в советский плен, сослан в Башкирскую АССР. Отсюда бежал, в 1947 году арестован снова, приговорен к 25 годам лагерей, 5 годам лишения прав. Большую часть просидел в бараках усиленного режима. Согласно решению Президиума Верховного Совета СССР освобожден 25 июня 1956. С 1968 года проживал в селе Ясногородка Киевской области.





