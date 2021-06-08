Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге. ФОТО

Во время рабочей поездки на Днепропетровщину президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге, которая осуществляется в рамках программы "Большое строительство".

Работы здесь начались в январе 2021 года, а завершить реконструкцию должны осенью 2022-го, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно проекту, планируется отремонтировать трибуны спортивной арены, рассчитанные на 19,4 тыс. зрителей. В частности, будут заменены сиденья и ограждения между секторами, возведено новое здание для спортивных помещений и организована рабочая зона для представителей СМИ.

"На стадионе установят систему турникетов, внутреннее и наружное видеонаблюдение, а также новое электронное табло с системой управления. Кроме того, планируют реконструировать игровое поле и заменить освещение. Будет проведено благоустройство территории, включая реконструкцию проездов и пешеходных зон, устройство парковочных мест, наружного освещения, ограждение территории и озеленение", - следует из сообщения.

Как рассказал Владимиру Зеленскому глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, сейчас на стадионе обустраивают газон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы. ФОТО

На базе стадиона будут действовать секции и клубы по футболу, боксу, карате, легкой и тяжелой атлетике, велоспорту, греко-римской борьбе, скалолазанию, хоккею (сухие тренировки), а также морской клуб. Планируется работа ДЮСШ, где смогут заниматься до 2 тыс. детей.







Также продолжается реконструкция стадиона "Спартак" площадью 1700 кв. м, где базируется детско-юношеская спортивная школа ФК "Кривбасс".

В рамках реконструкции запланирован ремонт трибун, на которых смогут размещаться более 7 тыс. зрителей, укладка живого газона на футбольном поле, обустройство открытой площадки для кроссфита. В настоящий момент на стадионе продолжается обустройство беговых дорожек.

Завершение работ на объекте запланировано на ноябрь текущего года.

Сообщается также, что в Кривом Роге планируют построить новый бассейн площадью 3 тыс. кв. м. В нем будет шесть дорожек глубиной до двух метров, залы для тренировок и отдыха. Предполагается наличие раздевалок, гардероба и админпомещений. Ориентировочная стоимость проекта – 250 млн грн. Открытие запланировано на май 2023 года.

"Очень хорошо, что эти проекты реализуются. Мы должны сделать спорт доступным для граждан", – сказал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП. ФОТОрепортаж