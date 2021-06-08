Мы строим крутые дороги, - Зеленский. ФОТО

Во время рабочей поездки на Днепропетровщину президент Украины Владимир Зеленский осмотрел завершение строительных работ на автодороге государственного значения Н-11 Днепр – Николаев от Кривого Рога до поселка городского типа Кринички, реконструкция которой осуществляется в рамках программы "Большое строительство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что общая стоимость ремонта дороги составляет 2,2 млрд грн. Ввод в эксплуатацию восстановленных участков запланирован до конца текущего месяца.

Также Зеленский ознакомился с ремонтом участка автодороги государственного значения М-04 Знаменка – Луганск – Изварино. Общая стоимость работ – 2,3 млрд грн, их завершение запланировано на июнь текущего года. На этой дороге будет установлена система мониторинга состояния дорог и условий движения (WIM).

Как рассказал главе государства министр инфраструктуры Александр Кубраков, ко Дню Независимости Украины планируется завершить строительство южного обхода города Днепра. Протяженность дороги составляет 7,1 км, стоимость строительства – 1,68 млрд грн.

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Также в этом году начнется строительство северного обхода Днепра.





Кроме того, как отмечается, в области завершается ремонт участка дороги Н-31 Днепр – Кобеляки – Решетиловка и предусмотрено восстановление участков дороги М-30 Стрый – Изварино.

"Всего в рамках программы "Большое строительство" в текущем году в Днепропетровской области планируют отремонтировать 387 км автодорог", - следует из сообщения.

Президент поинтересовался загруженностью дорог в области. В ответ на это глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко отметил, что трафик на дорогах достаточно плотный.

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"Мы строим крутые дороги. И мы должны продолжать, ведь люди ждут новых и качественных дорог", – подчеркнул Владимир Зеленский.