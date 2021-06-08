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Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин. ФОТОрепортаж

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В Днепре при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось открытие Олимпийского дома.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп из фракции "Слуга народа" Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 01

"Сегодня вместе с Президентом присутствовали на открытии Олимпийского дома в Днепре. Это большое административное здание построенное рядом с ареной для игровых видов спорта и легкоатлетическим стадионом. Такого второго в стране нет", - написал Мысягин.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 02

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 03

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Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 04

На открытии также присутствовали известные украинские спортсмены.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 05

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 06

"Спорт будет популярен только если будет инфраструктура. Ее мы и строим", - подчеркнул нардеп.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 07
Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 08

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Президенту Зеленскому также подарили форму сборной Украины, в которорай она будет выступать на Евро-2020.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 09

"И естественно, Президент не мог уйти без той самой новой формы, которая так взбудоражила северного "соседа". Новую форму Президенту вручил глава Федерации футбола Украины - Павелко Андрей Васильевич", - сообщил Мысягин.

Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - слуга народа Мысягин 10

Топ комментарии

  • Fox 1 b13bec2b
    Понты - пиар...
  • Серый Вовк
    Никак мы не можем избавиться от этой показухи ...ну лишнее это и не того уровня этот объект ,чтобы его открывал кто-то выше мера ...
  • Герхард
    И немного про СН и ватное быдло, избравшее ЗЕ:

    Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин - Цензор.НЕТ 3932
    Для тех, кто плохо видит, это чат СН в Верховной раде:
    «за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову…»


    Ну и в исполнении Гетманцева про СС тоже хорошо.
    Просто, чтобы никто не забывал, какой откровенно вражеский скот сейчас у власти.
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