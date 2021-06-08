Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин. ФОТОрепортаж

В Днепре при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось открытие Олимпийского дома.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп из фракции "Слуга народа" Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с Президентом присутствовали на открытии Олимпийского дома в Днепре. Это большое административное здание построенное рядом с ареной для игровых видов спорта и легкоатлетическим стадионом. Такого второго в стране нет", - написал Мысягин.







Смотрите: Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге. ФОТО

На открытии также присутствовали известные украинские спортсмены.

"Спорт будет популярен только если будет инфраструктура. Ее мы и строим", - подчеркнул нардеп.





Смотрите: Мы строим крутые дороги, - Зеленский. ФОТО

Президенту Зеленскому также подарили форму сборной Украины, в которорай она будет выступать на Евро-2020.

"И естественно, Президент не мог уйти без той самой новой формы, которая так взбудоражила северного "соседа". Новую форму Президенту вручил глава Федерации футбола Украины - Павелко Андрей Васильевич", - сообщил Мысягин.