Зеленский открыл в Днепре Олимпийский дом, - "слуга народа" Мысягин. ФОТОрепортаж
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп из фракции "Слуга народа" Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня вместе с Президентом присутствовали на открытии Олимпийского дома в Днепре. Это большое административное здание построенное рядом с ареной для игровых видов спорта и легкоатлетическим стадионом. Такого второго в стране нет", - написал Мысягин.
На открытии также присутствовали известные украинские спортсмены.
"Спорт будет популярен только если будет инфраструктура. Ее мы и строим", - подчеркнул нардеп.
Президенту Зеленскому также подарили форму сборной Украины, в которорай она будет выступать на Евро-2020.
"И естественно, Президент не мог уйти без той самой новой формы, которая так взбудоражила северного "соседа". Новую форму Президенту вручил глава Федерации футбола Украины - Павелко Андрей Васильевич", - сообщил Мысягин.