Среди городских голов самую высокую зарплату получает мэр Запорожья - более 100 тыс. грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Мэры городов отвечают за миллиардные бюджеты и невозобновляемые ресурсы общины, при этом их установленные Кабмином оклады просто мизерные. Если говорить в общем об областных центрах, то средний заработок мэров - 53 тыс. грн в месяц.

Движение ЧЕСТНО проанализировало, какие зарплаты получают мэры областных центров, информирует Цензор.НЕТ.

У мэра Львова Андрея Садового средний заработок составляет 33,5 тыс. грн, Геннадий Труханов в Одессе получает немного меньше 23 тыс. грн в месяц, Игорь Колыхаев в Херсоне получает около 16 тыс., мэр Запорожья Владимир Буряк - 127,5 тыс., мэр Ужгорода Богдан Андреев получает 55,2 тыс. грн в месяц, Владислав Атрошенко в Чернигове получает 63,3 тыс. грн, Руслан Марцинкив из Ивано-Франковска - 39,2 тыс. грн (его помощники и советник стоят налогоплательщикам 700 тыс. грн в месяц), мэр Житомира Сергей Сухомлин - 29,5 тыс. грн, глава столицы Виталий Кличко - 59,5 тыс. грн.

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В ЧЕСНО отмечают, что уровень и условия оплаты труда городского головы определяют депутаты местных советов. Для этого они пользуются определенными постановлениями Кабинета министров, предусматривающих условия оплаты труда лиц местного самоуправления.

Обычно в начале каденции избранного мэра депутатам предлагают проект решения, где фиксируют условия оплаты его труда. Основой является должностной оклад, составляющий основную, но не большую часть заработков мэра. В отличие от различных доплат, оклад - величина постоянная и утверждена постановлением Кабмина еще в 2006 году.

Согласно этому документу, мэру города с населением более одного миллиона человек установлен должностной оклад в размере 16 940 грн, мэрам городов с населением до 180 000 - 15 тыс. грн, а всем остальным - 15 900 грн. То есть разница в пределах 2 тыс. грн.

К каким-то реальным достижениям (например, качество сервиса и услуг в городах) заработная плата мэров обычно не привязывается.

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К уже упомянутым выше условиям оплаты труда депутаты обычно предусматривают мэру определенные надбавки, доплаты и премии.

Сюда могут входить надбавки: за ранг должностного лица, за выслугу лет, за высокие достижения в труде, за научную степень, ученое звание и даже за знание иностранного языка. Кроме этого депутаты устанавливают величину ежемесячной премии в процентах от оклада. Иногда она может составлять и 100, и 300% от оклада.

В заработную плату входят также отпускные, больничные, компенсации за командировку, пособия и другие выплаты.

Очень часто мэры получают материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее сумму тоже утверждает совет.

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"В городах Европы величина зарплаты мэров городов четко соизмерима с количеством населения. Заработная плата мэра города со 100 тысячами населения вдвое ниже зарплаты мэра города-миллионника. Соответственно, больше всего получают мэры столиц. К примеру, зарплата мэров Мадрида и Парижа составляет почти 9 тыс. евро (население 3,3 и 2,2 миллиона соответственно), мэра Лондона - более 12 тыс. евро (8,9 миллиона человек). В Валенсии с населением 0,8 миллиона мэр получает более 6 тыс. евро, а в Милане - 7,5 тыс. евро (1,4 миллиона населения)", - говорится в публикации.