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Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На днях состоялись дополнительные типовые испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград. Разработка такой модификации БТР-4Е обусловлена ​​необходимостью комплектования подразделений Военно-Морских Сил бронетехникой для десантирования с надводных десантных кораблей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основным отличием варианта выполнения БТР-4Е для нужд ВМС от базового образца является назначение для транспортировки личного состава морской пехоты и их огневой поддержки в бою и способностью круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата.

Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 01
Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 02

Как отметил министр обороны Андрей Таран, в процессе испытаний бронемашина продемонстрировала ожидаемые характеристики и зарекомендовала себя отлично.

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Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 03
Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 04
Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 05

"После дополнительных типовых испытаний по преодолению водных преград мы еще раз убедились в перспективности этого образца военной техники и его необходимости для обороны Украины. БТР-4Е является исключительно украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" к постановке на вооружение", - заявил Таран.

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Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны 06

Топ комментарии

  • Серый Вовк
    Это конечно хорошо ,но всё-же упор надо делать на РАКЕТНЫЕ установки которые могли бы доставлять заряды в любую точку ватного ********** .
  • Garry Grant
    Таран,заплати военным долги в 1 млрд.
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Знову витрачають кошти на дурню! Навіщо нам плаваючі БТР? Щоб в Тайланд продавати? У нас ЗСУ без бронемашин, а в ЗСУ потрібні не плаваючі бронемашини, а важкі броньовані машини для підтримки піхоти! Знову витрачають державні кошти на всяку куйню! Де БМПТ-64? Коли в серію? Від цього залежить перемога в цій війні! Забудьте про плаваючу куйню, ми за 8 років війни жодної річки не форсували і не зможемо форсувати! Для наступу на Крим потрібні будуть швидкісні плавзасоби EFV а не величезні десантні кораблі, які будуть знищені миттєво!
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