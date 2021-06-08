Плавающий БТР-4Е для морской пехоты успешно прошел испытания, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Основным отличием варианта выполнения БТР-4Е для нужд ВМС от базового образца является назначение для транспортировки личного состава морской пехоты и их огневой поддержки в бою и способностью круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата.
Как отметил министр обороны Андрей Таран, в процессе испытаний бронемашина продемонстрировала ожидаемые характеристики и зарекомендовала себя отлично.
"После дополнительных типовых испытаний по преодолению водных преград мы еще раз убедились в перспективности этого образца военной техники и его необходимости для обороны Украины. БТР-4Е является исключительно украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" к постановке на вооружение", - заявил Таран.