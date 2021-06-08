Зеленский посетил музей в Днепре, посвященный подвигу защитников Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Днепропетровскую область осмотрел экспозиции музея "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО/ООС" в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент ознакомился с музейной экспозицией, расположенной в трех залах. В первом зале представлены вещи участников АТО, волонтеров, медиков, капелланов, военных корреспондентов, а также боеприпасы, награды, инструменты, детские рисунки и одежду. Экспозиция расположена на металлических конструкциях, символизирующие разрушен в результате боевого противостояния Донецкий аэропорт. Во втором зале представлены более 500 фотопортретов погибших украинских военных, родившихся и проживавших на Днепропетровщине. Третий зал - мультимедийный. В нем демонстрируют документальные ленты о войне на востоке Украины", - сказано в сообщении.

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"Экспозиции музея очень трогательные. Смотришь с уважением и честью, но страшно, что этих людей нет. Хотя понимаешь, что не страшно жить в Украине, в которой есть сыновья и дочери, защищающие Родину", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.