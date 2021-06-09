61 бриллиант обнаружен в трех посылках из США, - Гостаможслужба. ФОТО

61 бриллиант обнаружен киевскими таможенниками в международных почтовых отправлениях из США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Три международные почтовые отправления от одного и того же отправителя из американского Балтимора направлялись в адрес киевлянина и жителей Днепра. Согласно декларации, в этих посылках должны были находиться "распределители документов" стоимостью 0 долларов США.

При осмотре этих отправлений таможенники обнаружили камни в зип-пакетах с рукописными пометками, характерными для драгоценных камней (о массе, цвет, чистоте и т.д.).

Таможенная экспертиза установила, что обнаруженное - драгоценные камни первого порядка: бриллианты бриллиантовой огранки желтых, коричневых и голубых цветов и оттенков, а также бесцветные.

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Самые большие и самые дорогие - два желтых (стоимостью 5,3 тыс. долларов США) и три бесцветных (2,9 тыс. долларов США), и еще два бриллианта необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком. Масса самого большого камня - 1,07 карата, а его линейные измерения - 6,51х6,47х4,14мм.

Поскольку драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину, не задекларировав их должным образом, Киевской таможней во всех случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

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Бриллианты изъяты. Их общая ориентировочная стоимость - 11 600 долларов (319 тыс. гривен).