Зеленский: "Новая форма сборной по футболу особенная. Наша страна - единая и неделимая. Крым - это Украина". ФОТО

Президент сфотографировался с "именной" формой украинских спортсменов для Евро-2020.

Снимки опубликованы в Instagram главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней - несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна - единая и неделимая. Крым - это Украина", - сказано в подписи к фотографиям.

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Позже Зеленский в Instagram опубликовал фото в футболке сборной Украины.

"Ждем пятницу. На этот раз - не из-за СНБО", - говорится в подписи к публикации.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики.