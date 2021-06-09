Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он уведомлен о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет в отношении мужчины меру пресечения.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось, во вторник вечером в Харькове в районе проспекта Гагарина произошел взрыв, в результате которого пострадали и были доставлены в больницу 3 человека (2005, 1988 и 2002 г.р). Состояние самого младшего оценивается как средней степени тяжести, двух других - удовлетворительное.