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Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек. ФОТОрепортаж

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По факту взрыва гранаты в Основянском районе Харькова полиция открыла уголовные производства. В результате взрыва в медицинские учреждения с повреждениями разной степени тяжести доставлены пятеро пострадавших, в том числе двое подростков 16 и 17 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек 01
Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек 02
Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек 03
Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек 04
Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек 05

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он уведомлен о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет в отношении мужчины меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, во вторник вечером в Харькове в районе проспекта Гагарина произошел взрыв, в результате которого пострадали и были доставлены в больницу 3 человека (2005, 1988 и 2002 г.р). Состояние самого младшего оценивается как средней степени тяжести, двух других - удовлетворительное.

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Топ комментарии

  • Vidock
    гранату кидать конечно это срок, но никого не смущает после чего он это сделал, что стало причиной?
    "Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек"

    5-6 гопников наехали на мужика...возможно гопстопнули, возможно унизили...мы не знаем. И к ним вопросов у следствия нет я так понимаю...
  • 5 копійок
    Шпана бикувала і отримала.
  • алекс косминевт
    малолєтки напали толпою і отримали по заслугам
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