Воин 1-й ОТБр Виктор Лаптинов умер от полученных в результате ДТП травм. ФОТО

Старший механик-водитель танка, старший солдат Виктор Лаптинов умер от полученных в результате ДТП травм.

Об этом говорится в сообщении на странице 1-й отдельной танковой Северской бригады в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь складывается так, что гибнут наши воины на мирной земле ... дома ...

Сегодня в реанимационном отделении больницы им.Мечникова г. Днепр, после полученных тяжелых травм в результате ДТП, перестало биться сердце защитника Украины, старшего солдата Лаптинова Виктора Леонидовича.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Виктор нес службу достойно.

В свои 20 лет уже был старшим механиком-водителем танка, добросовестно выполнял порученные задачи и защищал Родину в районе проведения ООС, но злой рок настиг его дома в отпуске.

Командование и личный состав бригады выражают глубокие соболезнования семье Виктора, маме и сестре, которые остались одни ...

Мы вместе разделяем вашу боль ...

Светлая память Виктору ...." - говорится в сообщении.



