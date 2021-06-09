Инспектор Киевского СИЗО пытался пронести на территорию учреждения крупную партию наркотиков, - прокуратура. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Согласно полученным в ходе предварительного расследования доказательствам, инспектор следственного изолятора, с целью личного обогащения, незаконно приобрел большой объем наркотических средств и психотропных веществ, а также сильнодействующий препарат для дальнейшего их сбыта лицам, находящимся под стражей.
Используя свое служебное положение и зная порядок прохождения контрольно-пропускного пункта, инспектор пытался пронести запрещенные вещества на территорию режимного учреждения, однако был уличен правоохранителями при проверке личных вещей.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность других лиц к совершению преступления.