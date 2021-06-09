Три тайника с боеприпасами российских террористов выявили на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины нашла тайники с боеприпасами российских террористов на Луганщине. Наемники РФ организовали их в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В результате операции сотрудники спецслужбы нашли спрятанные арсеналы, оставленные российскими террористами в 2014 году во время боевых действий на Луганском направлении.

Особую опасность для гражданского населения составляли противопехотные осколочные гранаты РГН и ударно-дистанционные запалы, которые хранились в подземном тайнике рядом с дачным поселком недалеко от города Счастье.

В тайнике террористов в районе села Гречишкино, правоохранители обнаружили:



- 3 выстрела к гранатомету ПГ-7;

- 13 подрывников ГО-2;

- 7 гранат Ф-1 и РГД-5,

- 2 минных взрывателя и запал для гранат;

- более 1 тыс. патронов.

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Во втором тайнике, расположенном возле автодороги в районе с. Безгиново, хранились:



- 5 противопехотных осколочных гранат РГН;

- 5 ударно-дистанционных запалов УДЗ;

- 7 гранат Ф-1;

- 2 запали УЗРГМ;

- 7 подрывников;

- 160 крупнокалиберных патронов калибра 12,7 мм.

Третий тайник, расположенный вблизи жилой зоны села Передельское, содержал:



- 18 артиллерийских снарядов калибра 30 мм;

- 8 гранат Ф-1 и окопный заряд;

- почти 700 патронов для крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 мм.

Все вооружение находилось в боевом состоянии.

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