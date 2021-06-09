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Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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"Майнеры" криптовалюты подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задокументировано, что за 3 месяца противоправной деятельности злоумышленники нанесли только прямых убытков более чем 2 млн грн.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Злоумышленники разместили оборудование в арендованных складских помещениях и подключились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку.

Для сокрытия фактов хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники с использованием специализированного оборудования вмешались в работу учета системы. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергией населения и предприятий.

В ходе обысков правоохранители изъяли:

- более 350 единиц оборудования для генерации криптовалюты;
- специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ 01
Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ 02
Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ 03
Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ 04

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  • Vyacheslav Nesterov
    мир сошел с ума - обеспеченеием денег является не еда и продукты производства, а также улучшения жизни простого человека а воздух, президент - клоун а верхом красоты - силиконовые перекошенные лица с воспаленными губами минетчицы с нарисованными наспех бровями.. ..
  • Vasyl Shevchenko
    тут інше.. я б зрозумів "незаконне підключення до електромереж", але ж в заголовку написано "незаконна майнінг-ферма"..
    тож мене дуже цікавить посилання на "Закон про майнінгові ферми".. ну щоб на байбутнє знати яким законом керуватися при майнінгі..

    і друге.. до чого тут СБУ і вилучення обладнання.. тобто, якщо дядько накинув на лінію провод до зварювального апарату і його спіймають, то тепер цим займається СБУ і автоматичне вилучення всього майна буз суду?. як все у нас цікаво..
  • Злий Грицько
    Скільки не намагався зрозуміти суть майнінга та які матеріальні цінності є гарантією цих біткоєнів? Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4462
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