Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задокументировано, что за 3 месяца противоправной деятельности злоумышленники нанесли только прямых убытков более чем 2 млн грн.
Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Злоумышленники разместили оборудование в арендованных складских помещениях и подключились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку.
Для сокрытия фактов хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники с использованием специализированного оборудования вмешались в работу учета системы. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергией населения и предприятий.
В ходе обысков правоохранители изъяли:
- более 350 единиц оборудования для генерации криптовалюты;
- специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.
Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.