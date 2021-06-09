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Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Херсонщине в результате столкновения внедорожника Audi Q7 и грузовика Volvo погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, 16-летний ребенок тяжело травмирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В полиции рассказали, что 8 июня около 18:00 поступило сообщение, что возле с. Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка столкнулись автомобиль Audi Q7 и грузовик Volvo с полуприцепом. На место происшествия срочно выехали руководство и следственно-оперативные группы областного главка и районного отдела полиции.

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На месте ДТП полицейские установили, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП водитель Audi, его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Во внедорожнике также находилась еще одна дочь супружеской пары, которой 16 лет. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больнице г. Новая Каховка.

Семья приехала на Херсонщину из Кировоградской области.

Полиция просит возможных свидетелей и очевидцев ДТП позвонить по телефону (099) 95-27-524 (следователь Александр Дорошенко) или "102".

Вместе с тем, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что в этом ДТП погиб зампредседателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода" Эдуард Жмутский, его жена Марина, которая была руководителем областной организации Объединение украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы" и их младшая дочь Злата.

Тягнибок пишет, что старшая дочь супругов Алина сейчас находится в коме.

Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме 01
Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме 02
Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме 03
Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме 04
Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме 05

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Топ комментарии

  • Денис Шпортун
    Он же на внедорожнике, многие думают что у них очень крутой и крепкий автомобиль и в случае ДТП останутся 100% живы. Но жизнь она все ставит на свои места.
  • maravillo
    Как видим, все-таки отучился смотреть по сторонам, привык, что все должны.
    И это не зависть, а "любовь" к таким водилам. Потому что если бы на встречу ехала другая семья на меньшем авто, то погибли бы невиновные.
  • user009
    Если бы вместо фуры был ланос, этот мажор лежал бы под клетчатым одеялом. А так просто лежит
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