Audi столкнулось с фурой на Херсонщине: в ДТП погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, старшая дочь в коме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине в результате столкновения внедорожника Audi Q7 и грузовика Volvo погибла супружеская пара и их 6-летняя дочь, 16-летний ребенок тяжело травмирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

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В полиции рассказали, что 8 июня около 18:00 поступило сообщение, что возле с. Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка столкнулись автомобиль Audi Q7 и грузовик Volvo с полуприцепом. На место происшествия срочно выехали руководство и следственно-оперативные группы областного главка и районного отдела полиции.

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На месте ДТП полицейские установили, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП водитель Audi, его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Во внедорожнике также находилась еще одна дочь супружеской пары, которой 16 лет. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больнице г. Новая Каховка.

Семья приехала на Херсонщину из Кировоградской области.

Полиция просит возможных свидетелей и очевидцев ДТП позвонить по телефону (099) 95-27-524 (следователь Александр Дорошенко) или "102".

Вместе с тем, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что в этом ДТП погиб зампредседателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода" Эдуард Жмутский, его жена Марина, которая была руководителем областной организации Объединение украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы" и их младшая дочь Злата.

Тягнибок пишет, что старшая дочь супругов Алина сейчас находится в коме.









