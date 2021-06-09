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Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters. ФОТО

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Саммит президентов США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина может состояться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Подчеркивается,что данное место является успокаивающей средой для проведения обещанных горячих переговоров.

Издание отмечает, что дипломатические источники ждут подтверждения места проведения саммита в Женеве сегодня вечером. При этом швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла Гранж, а также установили баррикады и колючую проволоку.

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Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters 01
Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters 02
Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters 03

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Топ комментарии

  • Igor V 184bb5c7
    Хорошее место утопить куйло
  • Татьяна Лайф
    Лучше бы встречались на побережье Северного моря в Гааге с видом на какую- нибудь тюрьму , больше толку было бы
  • Tema9
    Тхне якимось історичним символізмом. Це лиш кремляді могли придумати таке місце зустрічі.
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