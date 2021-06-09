Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters. ФОТО

Саммит президентов США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина может состояться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Подчеркивается,что данное место является успокаивающей средой для проведения обещанных горячих переговоров.

Издание отмечает, что дипломатические источники ждут подтверждения места проведения саммита в Женеве сегодня вечером. При этом швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла Гранж, а также установили баррикады и колючую проволоку.

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