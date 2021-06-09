Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции. ФОТО
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Вчера, 8 июня 2021 г. на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 11,69 тонн от Международного комитета Красного Креста.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
Автомобиль доставила гуманитарный груз - товары медицинского назначения, медицинское оборудование - через КПВВ "Новотроицкое".
Отмечается, что "гуманитарка" передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.