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Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции. ФОТО

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Вчера, 8 июня 2021 г. на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 11,69 тонн от Международного комитета Красного Креста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции 01

Автомобиль доставила гуманитарный груз - товары медицинского назначения, медицинское оборудование - через КПВВ "Новотроицкое".

Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции 02
Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции 03

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Отмечается, что "гуманитарка" передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции 04

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Топ комментарии

  • faust7808
    Есть ,теория , что европейцы и красный крест будут бороться за права зомби и присылать им гуманитарную помощь, даже если зомби будут их жрать ... Эта помощь очень бы приводилась украинским гражданам , а не мордору.
  • AbOriginal_UA
    Вазелин в перечне, товаров медицинского назначения, есть !?
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