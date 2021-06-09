Схема подделки украинских паспортов блокирована в Днепре, "клиентами" были террористы "ДНР", - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ в Днепре блокировала деятельность злоумышленников, которые подделывали документы для жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма. Среди их "клиентов" были участники НВФ "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, нелегальный бизнес по подделке пакета документов для получения официального статуса переселенца организовала жительница Днепра.

Она оформляла клиентам, среди которых были и фигуранты санкционных списков, новые удостоверения, подтверждающие личность. В паспорта граждан Украины, чаще всего просроченные, вклеивали новые фотографии, а данные на обороте подтверждали поддельной печатью Государственной миграционной службы.

В документ вносились данные о регистрации места проживания, что позволяло получить статус переселенца. Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта.

По оперативным данным, противоправная деятельность длилась в течение года. За это время почти два десятка человек получили возможность легализоваться на территории Украины.

Правоохранители во время проведения санкционированного обыска по месту жительства организатора изъяли поддельные документы, печати и штампы государственных органов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору схемы.

Продолжается досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к фальсификации документов, и заказчики, которые воспользовались незаконными услугами.

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