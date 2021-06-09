Украинский персонал в миссии НАТО в Афганистане вернулся в Украину, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Весь личный состав украинского национального персонала в миссии НАТО в Афганистане "Решительная Поддержка" вернулся в Украину в период с 1 по 5 июня 2021 г. рейсом самолета Воздушных сил ВС Украины Ил-76МД.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением НАТО о завершении деятельности Миссии, которое было принято 14 апреля 2021 г.

В состав Тренировочно-совещательного Миссии НАТО в Исламской Республике Афганистан входил 21 военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Основными задачами украинского национального персонала были: выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе Миссии РП-А; ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности; выполнение мероприятий по противодействию применения самодельных взрывных устройств и обезвреживании взрывоопасных предметов; дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и тому подобное.

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"Полученный опыт украинские военнослужащие будут применять на Родине. В частности, выполняя задачи по назначению по противодействию вооруженной агрессии РФ в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в Генштабе.

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Справка: Тренировочно-совещательный Миссия НАТО "Решительная поддержка" (англ. Resolute Support Mission) в Афганистане начала деятельность 1 января 2015 в рамках реализации решений саммита НАТО в Чикаго (май 2012 года) о предоставлении правительству Афганистана дальнейшей помощи в развитии афганских национальных сил безопасности и обороны. Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане официально сменила другую операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), чья деятельность была завершена 28 декабря 2014 г.