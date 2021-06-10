Задержан убийца 8-летнего мальчика в Покрове. Желая отомстить матери ребенка, мужчина задушил его и бросил в коллектор, - Нацполиция. ФОТО

За убийство 8-летнего мальчика в г. Покров Днепропетровской области полиция задержала 33-летнего мужчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Днепропетровской области.

Правоохранители напоминают, что сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.

"На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры. Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что к поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и привела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка.

Читайте также: Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: на июнь назначены три судебных заседания

"Как установили полицейские, преступление произошло 2 июня. Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе", - отмечают правоохранители.