Задержан убийца 8-летнего мальчика в Покрове. Желая отомстить матери ребенка, мужчина задушил его и бросил в коллектор, - Нацполиция. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Днепропетровской области.
Правоохранители напоминают, что сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.
"На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры. Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что к поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и привела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка.
"Как установили полицейские, преступление произошло 2 июня. Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе", - отмечают правоохранители.