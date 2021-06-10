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Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба. ФОТО

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Гражданин Германии незаконно пересек границу Украины. Пограничники во время осмотра его вещей обнаружили марихуану.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

44-летнего мужчину остановили военнослужащие отдела "Смильница" сразу после незаконного пересечения им границы из Польши в Украину.

В дальнейшем, при проведении осмотра его вещей пограничники обнаружили вещество темно-зеленого цвета, расфасованное в 13 сигаретах и ​​сверток фольги. Впоследствии было установлено, что это вещество является марихуаной.

По данному факту направлено уведомление в соответствующие правоохранительные органы по выявлению признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров".

За незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда "путешественник" привлечен к административной ответственности с уплатой штрафа в размере 3400 гривен.

По факту перемещения через государственную границу наркотического вещества зарегистрировано уголовное производство по ст. 305, 309 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю объявлено о подозрении в совершении указанных преступлений.

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Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба 01
Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба 02

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Топ комментарии

  • violator
    че прикопались . он не виноват . видимо выступление Зели видел по телеку и решил что у нас легализованы наркотики Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 735
  • Igor Budnik b2adf589
    О, мля,.. Вот это защитили Украину от пары косяков. От это борцуны. Бубочке отдайте, нехай скурит наш торчок.
  • Senator S 01a656ec
    Незаконно пересекая границу вез марихуану...Анекдот для дураков... Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8331
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