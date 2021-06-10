Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты. ФОТО
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо планирует обсудить укрепление дружеских отношений между Украиной и Италией.
Об этом Кулеба сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Рад приветствовать в Киеве главу итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Это его первый визит в Украину. Обсудим укрепление дружеских связей Украины и Италии и откроем украинско-итальянский бизнес-форум. Превращаем контакты в контракты", - написал Кулеба.