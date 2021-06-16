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Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция. ФОТОрепортаж

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15 июня на Кольцевой дороге в Киеве произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и велосипедиста. К сожалению, пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим на улице Зодчих в Святошинском районе столицы. На место немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

Правоохранители предварительно выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте", - сказано в сообщении.

Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция 01

Отмечается, что ДТП должным образом зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.

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Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил).

Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция 02

Прохожий, 1973 года, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до лишения свободы на срок до пяти лет.

Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция 01

Фото: Данила Борщевский/Facebook

Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция 04
Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция 05
Фото: Нацполиция

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Топ комментарии

  • Propan
    Не фанат велосипедистов, но парень погиб же не потому что нарущил правила, а потому что пьяное гомно его убило. Вы наверно новость невнимательно прочли.
  • Propan
    Почитайте в других сми погиб парень врач травматолог, ничего он не нарушал. Не пиши дебилизмы
  • Рщььщь Яарршуты
    Велосипедистам ЗАПРЕЩЕНО перемещаться по пешеходным дорожкам. Только по проезжей части или по велодорожкам. И еще многое другое, что велосипедисты радостно вытворяют. Очевидно, потому что смогли асилить из ПДД только одну фразу: "Волосапедист является полноправным участником дорожного движения". Что в подавляющем большинстве случаев ими переводится, как "Еду, как хочу".
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