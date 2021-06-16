Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция. ФОТОрепортаж

15 июня на Кольцевой дороге в Киеве произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и велосипедиста. К сожалению, пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим на улице Зодчих в Святошинском районе столицы. На место немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

Правоохранители предварительно выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ДТП должным образом зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.

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Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил).

Прохожий, 1973 года, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: Данила Борщевский/Facebook





Фото: Нацполиция