Пьяный прохожий толкнул на дорогу: под колесами грузовика на Кольцевой дороге в Киеве погиб велосипедист, - полиция. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"В столичную полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим на улице Зодчих в Святошинском районе столицы. На место немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.
Правоохранители предварительно выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ДТП должным образом зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.
Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил).
Прохожий, 1973 года, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до лишения свободы на срок до пяти лет.
Фото: Данила Борщевский/Facebook