"Раскладной" госпиталь, роботы, БМП "Кевлар-Е" и полет "Ластівки": 10 причин посетить выставку "Оружие и безопасность". ФОТОрепортаж

15 июня на территории выставочного центра в Киеве открылась XVII специализированная международная выставка "Оружие и безопасность - 2021".

Свои разработки - от ножей, формы и пулеметов до летательных аппаратов и тяжелой техники - на ней представили более 330 компаний. Посетить мероприятие можно до 18 июня включительно, сообщает Цензор.НЕТ.

Для того, чтобы хотя бы поверхностно ознакомиться со всеми экспонатами, расположенными на стендах в трех павильонах, понадобится не один день. Поэтому мы никоим образом не претендуем на то, что после первого посещения напишем именно о самых интересных, новейших или оригинальных разработках (время для этого еще будет). Вместо этого - расскажем о том, что привлекло наше внимание сегодня.

10. Подвижной медицинский кабинет площадью 25 кв. м

Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в МВЦ представило, в частности, кабинет подвижной ("раскладной") медицинский (КРМ), производства компании "Телекард-Прилад" (Одесса). КРМ предназначен для оказания первичной медицинской помощи (в том числе в полевых условиях), вторичной помощи с элементами третичной, а также хирургической помощи - прежде всего, конечно, военным.

Изюминка кабинета заключается в том, что он создан на базе специализированного модуля переменного объема - для увеличения рабочего пространства без ограничения мобильности. Рабочая площадь контейнера-кузова на стоянке составляет почти 25 кв. м. На этой площади благодаря универсальности модуля в зависимости от потребностей может расположиться как реанимация, так и, скажем, лаборатория или стоматологический кабинет.

9. Шлем для полиции или Майдана

Фаворит многих военных, компания UaRms, что с начала войны с Россией производит средства индивидуальной защиты (в частности шлемы ТОР и ТОР-Д), неожиданно решила позаботиться и о полиции. Или же - позаботиться о гипотетических протестующих, которым в соответствии с развитием событий иногда приходится "прокачивать" свою защиту. На "Оружие и безопасности" среди десятков военных шлемов UaRms представила новинку - модульный шлем TREK-M. Сам производитель его позиционирует как "лучшую альтернативу полицейским противоударным шлемам".

В базовой комплектации TREK-M защищает от ударов, падений и попадания мелких небалистичних обломков. Впрочем, шлем можно использовать с дополнительными баллистическими элементами BSP-F и BLOCK-F. При использовании с ними шлем уже защищает от пистолетных пуль, пуль другого стрелкового оружия (в соответствии с классом защиты баллистических элементов), от удара взрывной волны, мелких обломков.

8. УАГ-40. 5 лет на вооружении ВСУ

Посмотреть на экспозиции можно не только на новинки, а и на уже якобы классическое вооружение, к которому, тем не менее, абсолютное большинство украинских военных сможет прикоснуться только в МВЦ. Что это? Это, например, автоматический гранатомет УАГ-40. Впервые представлен на "Оружие и безопасности" он был в 2013 году, а на вооружение в Украине официально принят пять лет назад, в 2017. Впрочем, на передовой УАГ до сих пор не видели (вместе с тем, на Донбассе, конечно, мало кого удивишь необходимостью работать с старинным АГС-17 без прицела).

Гранатомет весит менее 30 кг, использует гранаты стандарта НАТО 40х53 мм (их у нас производит "Кузница на Рыбацком") и может беспрепятственно работать на неподготовленных позициях благодаря особенностям конструкции треноги. Используется он, вместо того, на "неподготовленных позициях" десантно-штурмовых катеров, а также идет на экспорт в Нигерию.

Максимальная дальность стрельбы - 2200 м, максимальная дальность прицельной стрельбы - 1500 м, темп стрельбы - до 400 выстрелов в минуту.

7. От 60 до 120

На стенде NAUDI (National Association of Ukrainian Defense Industries) в МВЦ демонстрируют и 120-мм миномет "МП-120", который в ВСУ начали испытывать в 2020 году; и 82-мм миномет УПИК-82, который был допущен к эксплуатации в ВСУ в 2017 году; и волшебный легкий 60-мм миномет МП-60 от Ukrainian Armor. Последний успешно выполняет боевые задачи на Донбассе уже три года, хотя это, конечно, не "массовое" оружие.

МП-60 может использоваться не только с большой опорной плитой и двуногой, но и стрелять "с руки" - без двуноги, с малой опорной плитой и электронным прицелом (для ССО). Максимальная дальность - 3,5 км.

6. "Скорпион 3" и другие роботы

В МВЦ хватает роботехники всех форм и размеров. Один из примеров - беспилотная роботизированная платформа-роботоносец "Скорпион 3" от Temerland military solutions.

Это наземная платформа, которая может выполнять как минимум четыре функции. Во-первых, это роботоносец для роботов-сателлитов ( "гномов"), для подъема, опускания, транспортировки которых в задней части платформы есть дистанционно управляемые лифты.

Во-вторых, "Скорпион 3" может использоваться для базирования летательных аппаратов, это "своего рода база и метатель летательных аппаратов". Дрономет крепится на верхнюю часть платформы, вращается на 360 градусов и имеет дистанционное управление с переносного пульта. После запуска с платформы дрон выполняет свою функцию - например, разведывательную или ударную.

В-третьих, "Скорпион 3" оборудован автоматической турелью, может применяться для усиления взвода или отделения пулеметом или гранатометом на мобильной платформе.

И, наконец, четвертое - в мирное время "Скорпион 3" разработчики предлагают использовать как "тягач" плуга для обработки сельскохозяйственных угодий.

"Скорпион 3" имеет два бортовых компьютера. Реальная дальность управления комплексом составляет до 5 км, рабочая температура - от -25 до +60, материал корпуса платформы на гусеничном приводе - сталь.







5. Семейный отдых

Интересный транспорт для "семейного отдыха, экстрима, охоты и рыболовства", как позиционируют его пока - NOMAD.

Это украинский вездеход с клиренсом 580 мм, максимальной скоростью 50 км / ч и максимальной скоростью на воде 7 км / ч.

Вопрос "нужен ли NOMAD украинской армии" его производители перед собой уже ставят.

4. Тактические компьютеры

Довольно впечатляюще (особенно, конечно, в украинских реалиях с вечным поиском ноутбуков, хотя бы стариков, для военных волонтерами) выглядят тактические компьютеры ICoMWare.

Как рассказывают производители, тактический компьютер сочетает в себе следующие составляющие: управленческую, коммуникационную, интеграционную и политику безопасности. Система может обеспечить отслеживание своих сил с высокой скоростью обновления (доступно для всех членов тактической сети), автоматическое обновление информации об опасных районах и враге. Есть интегрированный тактический чат. Также система упрощает планирование и доведение приказов, которые могут создаваться непосредственно на электронной карте. Информация передается и гарантированно доставляется в том числе в сетях с низкой пропускной способностью и высокой задержкой.

Тактический компьютер весит 2,5 кг, портативный тактический компьютер - 1,5 кг.

3. Модули, летательные аппараты и "Ластівка"

Можно в МВЦ увидеть и многоцелевые боевые модули третьего поколения для малых и средних калибров, которые устанавливаются на наземную стационарную, наземную мобильную (колесную или гусеничную) или морскую платформу. Модули могут быть адаптированы, например, для оружия калибра 7.62 или 12,7, для автоматических гранатометов калибра 30 мм или 40 мм. Среди вариантов конфигурации - противотанковые управляемые ракеты. Может быть добавлена ​​дневная камера, камера ночного видения, дальномеры и так далее.

Также на "Оружие и безопасности" - просто множество различных летательных аппаратов. Но вспомнить хочется о едва ли не самой скромной на первый взгляд "птичке" - баражующий боеприпас UJ-32 Lastivka, который использует стандартный боеприпас РПГ-7. Выстрел РПГ при необходимости можно заменить бортовой видеокамерой. Максимальная продолжительность полета "Ластівки" - 20 минут.

2. "Кевлар-Е"

Корпорация "Укринмаш" представляет в этом году боевую машину пехоты "Кевлар-Е", которая может вести стрельбу (из 30-мм автоматической пушки на боевом модуле "Штурм") во время движения и на плаву. БМП изготовлена ​​на базе шасси 2С1 "Гвоздика".

Экипаж машины - 3 человека, также до 6 военнослужащих может разместиться в десанте.

Честно говоря, именно десант с пятиточечными ремнями и всеми возможными мерами безопасности для его "пассажиров" поражает, пожалуй, больше всего - конечно, опять же на фоне украинских реалий и десантных отделений советских фронтовых БМП.

1. Детский летний лагерь

В общем, в МВЦ не так уж и много стендов, экспонаты на которых не воспринимаются как научная фантастика, которой никогда не будет непосредственно на передовой - даже если что-то для ВСУ закупят или уже закупили. Один из реалистичных стендов - "детской летний лагерь" сержанта Ивана Савельева и его единомышленников, компания Armorum Solutions.

Это ветераны войны, собственноручно изготавливают пехотные станки для пулеметов и гранатометов, дистанционно управляемые турели, системы радиоразведки и пеленгации, а также другое оборудование, закупаемое для военных чисто за волонтерский счет. А "детский лагерь" - потому, что маленьким посетителям здесь "можно управлять турелями," стрелять "из КПВТ, крутить ДШК".

Станок

Они этим правом с радостью пользуются. Как, в принципе, и взрослые.

















