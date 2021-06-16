"Путин х#йло" и "Крим = Україна": В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста. ФОТОрепортаж

Несколько десятков сторонников заключенного российского оппозиционера Алексея Навального вышли на протест в Женеве во вторник накануне встречи президентов США и России в швейцарской столице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Blick.

Митинг состоялся на площади, которую швейцарская полиция согласовала для проведения акций протеста во время президентского саммита в среду. Участники требовали освобождения политзаключенных в России, в том числе Навального.

Они осудили жестокие репрессии в отношении тех, кто выступает против Путина. По их мнению, президент России представляет угрозу для европейской и американской безопасности.

Один из участников протеста в маске с лицом Путина устроил шоу для многих присутствующих представителей СМИ. У него были "татуировки" с надписью "ГУЛАГ" и серпом и молотом, он раздавал фальшивые деньги и имел под рукой муляжи флаконов с ядом "Новичок" и полонием.

Митинг ознаменовал собой одну из попыток привлечь внимание общественности к некоторым из наиболее острых проблем, которые, вероятно, будут обсуждать Путин и Байден.

Фото с места событий опубликовало информагентство EPA.

На плакатах протестующих были надписи "Free Navalny now", а также "Путин х#йло" и "Крим = Україна".

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