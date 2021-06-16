"Путин х#йло" и "Крим = Україна": В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Blick.
Митинг состоялся на площади, которую швейцарская полиция согласовала для проведения акций протеста во время президентского саммита в среду. Участники требовали освобождения политзаключенных в России, в том числе Навального.
Они осудили жестокие репрессии в отношении тех, кто выступает против Путина. По их мнению, президент России представляет угрозу для европейской и американской безопасности.
Один из участников протеста в маске с лицом Путина устроил шоу для многих присутствующих представителей СМИ. У него были "татуировки" с надписью "ГУЛАГ" и серпом и молотом, он раздавал фальшивые деньги и имел под рукой муляжи флаконов с ядом "Новичок" и полонием.
Митинг ознаменовал собой одну из попыток привлечь внимание общественности к некоторым из наиболее острых проблем, которые, вероятно, будут обсуждать Путин и Байден.
Фото с места событий опубликовало информагентство EPA.
На плакатах протестующих были надписи "Free Navalny now", а также "Путин х#йло" и "Крим = Україна".