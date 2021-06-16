Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
По данным следствия, для создания иллюзии международной гуманитарной деятельности организаторы схемы зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине - благотворительных организаций-получателей.
В дальнейшем при перемещении товаров по территории Украины участники группы самовольно открывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали новые вещи - брендовую одежду, лекарственные средства и т.п., догружали бывшей в употреблении одеждой, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам, после чего вновь опломбировали поддельными таможенными пломбами.
По предварительным подсчетам в результате махинаций государство ежемесячно недополучало десятки миллионов гривен таможенных платежей.
В рамках уголовного производства правоохранители провели 9 одновременных обысков на территории Ривненской области в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства.
Изъято более 10 тонн товаров, которые не были растаможены в установленном порядке, оригиналы таможенных документов, печати благотворительных организаций и иностранных компаний.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СО Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождения Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.
Фото: сайт СБУ