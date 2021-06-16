Новости Фото

Разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве: за информацию о грабителе обещают 100 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 38360
Киевские полицейские разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на ювелирный магазин Киевского ювелирного завода. За любую информацию, которая поможет раскрыть преступление, КЮЗ предлагает вознаграждение в сумме 100 тыс. гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, разбойное нападение произошло 22 мая текущего года. В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, следователи и оперативники начали необходимые меры по установлению личности злоумышленника.

Предварительно правоохранители установили, что в помещение ювелирного магазина в Голосеевском районе зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на ружье, забрал ювелирные украшения с витрины и убежал. Приметы злоумышленника: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.

Разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве: за информацию о грабителе обещают 100 тыс. грн 01

Полиция Киева обращается к гражданам, если кто-то обладает какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, позвонить по телефонам: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 или по спецлинии 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется, а Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в размере 100 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве: за информацию о грабителе обещают 100 тыс. грн 02
Фото: сайт полиции

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    блин!!! лось еще тот..
    (слегка на Виталика К. похож)))))
    (от я слепошара опзорная)))))) как такое могло привидится))))))
  • гена крокодил 5819a424
    не сильно он на криминального и похож . больше на сбу шника или другого силовика
  • Анатолий Черногуб
    Кличко пополняет столичный бюджет.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости