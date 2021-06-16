Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".
Во время протокольной съемки для прессы Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения встречи и выразил надежду, что она будет продуктивной, поскольку "в российско-американских отношениях накопилось много вопросов". Байден в свою очередь заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия, пишет ТАСС.
Трансляция из помещения, где пройдет встреча Байдена и Путина при участии Блинкена и Лаврова, закончилась. Журналистов выпроводила охрана. Президенты успели обменяться несколькими словами: Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения встречи и понадеялся, что она будет продуктивной. Байден ответил, что встреча лицом к лицу - это всегда хорошо.
В то же время, "РИА Новости" сообщили, что переговоры Путина и Байдена в узком составе закончились, продлились почти 2 часа.