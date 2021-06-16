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Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

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Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и заблокировала противоправную деятельность группы военнослужащих одного из высших учебных заведений Министерства обороны Украины. Злоумышленники систематически разворовывали военное имущество в крупных размерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа военнослужащих вуза, среди которых были курсанты, в течение года разворовывала военное имущество и реализовывала его через интернет по рыночной стоимости.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов преступной деятельности участников группы.

Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ 01

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Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ 02

В ходе обысков по местам их проживания и хранения похищенного имущества сотрудники СБУ изъяли подготовленные для продажи военные вещи, а также деньги, полученные преступным путем.

Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ 03
Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ 04

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Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ 05

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех должностных лиц учебного заведения, причастных к кражам военного имущества.

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Топ комментарии

  • Aleks_15
    свинарчуки тянули в Украину, а эти растаскивают
  • дмитрий иванов 527db324
    Нормально, налогоплатильщики тянутся, финансирую армию во время войны в непростое время, а этот вороватый мусор в погонах ботиночками по Интернету приторговывает. Хорошая "кузнеца" кадров, да и курсанты заняты "делом"
  • Підлога Маккартні
    Свинарчуки зеленского 🤣🤣🤣.
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