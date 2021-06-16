Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и заблокировала противоправную деятельность группы военнослужащих одного из высших учебных заведений Министерства обороны Украины. Злоумышленники систематически разворовывали военное имущество в крупных размерах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что группа военнослужащих вуза, среди которых были курсанты, в течение года разворовывала военное имущество и реализовывала его через интернет по рыночной стоимости.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов преступной деятельности участников группы.
В ходе обысков по местам их проживания и хранения похищенного имущества сотрудники СБУ изъяли подготовленные для продажи военные вещи, а также деньги, полученные преступным путем.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех должностных лиц учебного заведения, причастных к кражам военного имущества.