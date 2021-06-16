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Арахамия просит ОПЗЖ заменить Кузьмина в ВСК по расследованию действий чиновников против суверенитета. ДОКУМЕНТ

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просит фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" заменить во временной следственной комиссии по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины своего представителя Рената Кузьмина.

Об этом в Facebook сообщила глава ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, принимая во внимание вопросы предосторожности по безопасности в ходе предметной подготовки к работе ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, не считаем возможным работать, имея заместителем председателя ВСК господина Рената Кузьмина", - написала Безуглая.

Она также обнародовала скан письма Арахамии фракции ОПЗЖ с просьбой делегировать вместо Кузьмина другого депутата.

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Арахамия просит ОПЗЖ заменить Кузьмина в ВСК по расследованию действий чиновников против суверенитета 01
Арахамия просит ОПЗЖ заменить Кузьмина в ВСК по расследованию действий чиновников против суверенитета 02

Напомним, депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин во времена президентства Виктора Януковича был заместителем генпрокурора, членом Высшего совета юстиции, заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Я бы на Вашем месте не торопился с влажными мечтами. Толпа она такая, выдвигает моментом и моментом топчет. Зелю даже немного жаль, не поймет своим кругозором, за что его так...
  • Andriy Zlochevskiy
    Начнем с того, что подбиратьть нужно не к зеленскому, а вместо зеленского
  • Герхард
    Тут такое дело...
    Все идет к тому, что ЗЕ вынесут вперед ногами без всяких ворот и выборов.

    А дальше все будет привычно для вас и зависеть будет только от того насколько вы обосретесь от страха.
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