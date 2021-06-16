Арахамия просит ОПЗЖ заменить Кузьмина в ВСК по расследованию действий чиновников против суверенитета. ДОКУМЕНТ
Об этом в Facebook сообщила глава ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, принимая во внимание вопросы предосторожности по безопасности в ходе предметной подготовки к работе ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, не считаем возможным работать, имея заместителем председателя ВСК господина Рената Кузьмина", - написала Безуглая.
Она также обнародовала скан письма Арахамии фракции ОПЗЖ с просьбой делегировать вместо Кузьмина другого депутата.
Напомним, депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин во времена президентства Виктора Януковича был заместителем генпрокурора, членом Высшего совета юстиции, заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.