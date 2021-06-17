В Кропивницком исчез 26-летний спецназовец Валерий Капатилов: полиция и родные просят помочь с поиском. ФОТО

Правоохранители разыскивают в Кpопивницком 26-летнего ветерана российско-украинской войны, воина 3 полка спецназа Валеpия Капатилова.

Об этом Новинам Кіровоградщини сообщили в секторе коммуникации Нацполиции области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечают знакомые мужчины, 28 мая около 11.30 26-летний кропивничанин вышел из дома в направлении отделения Новой почты №11. С тех пор его местонахождение неизвестно.

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Приметы: рост 175 см, крепкой статуpы, имеет широкие плечи, волосы темные, глаза карие.

Был одет: черная футболка, черные джинсы, черные кроссовки.

"Если вам известна любая инфоpмация о местонахождении мужчины, звоните по номеpами: 068-777-01-12 или 102", - отметили в полиции.

Данную информацию подтвердила также руководитель отдела коммуникации полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко в комментарии Цензор.НЕТ.

"В полицию обратились родственники мужчины с заявлением о его исчезновении. Соответствующая информация зарегистрирована, в настоящий момент проводятся мероприятия по установлению его местонахождения", - отметила он.

Отвечая на вопрос относительно обстоятельств исчезновения спецназовца Капатилова, Бевзенко отметила: "У меня есть оперативная информация, но она не подлежит разглашению. Я это комментировать не хочу. Это рабочая информация, которая необходима нам для установления местонахождения пропавшего.Обстоятельства мы не комментируем. Да, действительно, к нам обратились родственники, он исчез, должным образом проводятся мероприятия по установлению местонахождения".

"Внимание! Пропал без вести ветеран российско-украинской войны, боец ​​3 полка спецназа Капатилов Валерий. Исчез не вчера, 28 мая, что с ним неизвестно до сих пор. Это при особых обстоятельствах или нет? Кстати, если кто помнит, то когда менты, пардон, милицианты из Волновахского района, похитили из дома Ивана Тиренко (кажется в марте 2020 года), то там тоже был звонок из Новой Почты. Так кого спрашивать о пропавшем спецназовце: донецких ментов, или новую почту?" - написала на своей странице в Фейсбуке Виктория Солодухина.

"28 мая мой сын ушел из дома, в Новониколаевке. Он раньше был в воинской части и потерял удостоверение участника боевых действий. Нужно было его восстановить. Мы собрали документы, а он пошел на почту отправлять письма. После этого его больше никто не видел", - сообщила CBN мать пропавшего Маргарита.

"Его подруга гуляла в тот день с ребенком и видела, как он шел в сторону воинской части. Я звонила в полицию, просила проверить камеры на Коваливку, ведь на них было бы видно, куда он пошел и с кем. Там мне сказали, что на камерах ничего нет. Затем на следующий день я спросила, звонили ли они девушке, которая его видела. Они сказали, что и подруга ничего не видела, только где-то далеко, но я с ней лично разговаривала, и она мне все рассказывала. Также я просила проверить камеры на почте, но они сказали, что потом. Но камера - это первое, что нужно было проверить, возможно, он с кем-то здоровался, разговаривал. Они мне сказали, что не имеют разрешения, поэтому смотреть ничего не будут. ... Рядом я еще увидела камеры банка. На них должно быть видно, в какую сторону он ушел. Но никто тех камер мне не показал, сказали, что не имеют права этого делать и вообще что-то мне говорить", - добавила мать Капатилова.





