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Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших. ВИДЕО камер наблюдения

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В четверг, 17 июня, на улице Набережной Победы автомобиль Subaru перевернулся и врезался в столб. В ДТП пострадали четыре человека, двоих пострадавших из авто пришлось вырезать спасателям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом пишет Информатор.

Согласно данным издания, авария случилась в 0:27 возле дома №130, недалеко от бульвара Славы. По предварительной информации от очевидцев и патрульных, Subaru двигался по Набережной Победы от кольца в сторону переулка Добровольцев. Возле дома №130 водитель не справился с управлением, авто вылетело на тротуар, перевернулось и врезалось в электроопору.

В салоне авто находились четыре человека. Двое молодых людей смогли выбраться самостоятельно. Еще двоих мужчин, водителя и пассажира с переднего сидения, зажало в салоне. Спасателям пришлось разрезать авто, чтобы освободить их. Водителя смогли достать из авто только в 3:40. Сотрудникам ГСЧС пришлось буквально разрезать авто на части, так как поврежденные конструкции транспортного средства зажали ногу пострадавшего.

Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 01

Троих человек, предварительно, скорые отвезли в больницу №16. Четвертого пострадавшего, водителя авто, медики отвезли в больницу имени Мечникова. Все они находились в сознании. Информация об их состоянии уточняется.

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На место приезжали автовышка и кран, чтобы удержать от падения поврежденную электроопору. Заблокированы обе полосы по Набережной Победы в сторону переулка Добровольцев. Объезд по полосе встречного движения. 

Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 02

По информации пресс-службы ГСЧС, пассажира с переднего сидения авто доставили в больницу №16. Предварительно, у него перелом бедренной кости с двух сторон. Что касается водителя, то он 2002 года рождения. По предварительной информации, у него закрытые переломы обеих ног, а также синдром длительного сдавливания.

Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 03
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 04
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 05
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 06
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 07
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 08
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 09
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 10
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 11
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 12
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 13
Subaru перевернулся и врезался в столб в Днепре: четверо пострадавших 14
Фото: Информатор

Топ комментарии

  • Porol ferton
    Судя по скорости водитель просто идиот
  • Юрій Вінгорськи
    посмотрел, оценил.
    за рулем сидел дебил.
  • Борменталь Незабаром
    любую полноприводную машину тяжело сорвать в занос!
    есть такое правило:
    - если попал в занос на переднем приводе - добавь газу
    - если попал в занос на заднем приводе - сбрось газ
    - если попал в занос на полном приводе - молись!
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