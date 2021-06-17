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От СБУ обсуждать законопроект по реформе спецслужбы пришел на комитет Рады глава подлежащего ликвидации департамента "К" Малюк, - ЦПК. ФОТО

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Василий Малюк, руководитель скандального департамента "К" СБУ, который должен быть ликвидирован в ходе реформы спецслужбы, пришле от СБУ на заседание комитета по вопросам безопасности, рассматривающего поправки к законопроекту о реформе СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции

"На фото - заседание комитета по вопросам безопасности, который начал рассмотрение свыше 2400 поправок к законопроекту о реформе СБУ. Вчера успели рассмотреть аж две правки. А потом начались ссоры и скандалы. Вот этот человек справа - это руководитель скандального департамента "К" СБУ Василий Малюк. Да, это нонсенс, но о реформе спецслужбы от СБУ пришел говорить руководитель подразделения, которое должно быть ликвидировано по результатам этой же реформы", - следует из сообщения.

От СБУ обсуждать законопроект по реформе спецслужбы пришел на комитет Рады глава подлежащего ликвидации департамента К Малюк, - ЦПК 01

Малюк - кадровый сотрудник СБУ, который там работает с 2001 года. Но это не помешало Малюку и его семье "cколотить" неплохие доходы. Видим в декларации и дом на 230 квадратов, и квартиры, землю, Lexus LX470, $ 90 тыс. в виде наличных.

"Возможно, в СБУ пытаются убедить депутатов не уничтожать такой "ценный" департамент?", - предполагают в ЦПК.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Кого літінант прислав, той і прийшов.
  • Sophia-Maria Duglass
    Цивилизованный мир требует от Украины реформирования. Службы безопасности
    Как службу можно реформировать, если они выросли с кровью матери на примерах НКВД , если КГБ всегда была кастовой службой ?
    надо приглашать спецов из США для реформы
  • Roman Kovalyov
    Вполне в стиле работы нынешней власти, а судебную реформу прийдут обсуждать Портнов, Татаров и судья Вовк.
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